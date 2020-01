Junqueras creu que Sánchez «s'ha de preocupar» per «començar el mandat desobeint Europa»

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que la decisió de Tribunal Suprem de contradir la justícia europea i ignorar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que aquest dilluns hauria permès que estigués al ple d'Estrasburg, "no afectarà la mesa de diàleg". Ara bé, llença un avís a navegants pel govern Sánchez, qui "s'hauria de preocupar" perquè"la decisió del Suprem va contra la democràcia i situa l'Estat enfrontat a Europa". En aquest sentit, està "convençut" que el nou executiu "no vol iniciar aquest mandat desobeint Europa".En una entrevista a TV3, Junqueras ha ofert una primera valoració després que la setmana passada es sabés que Manuel Marchena li negava la llibertat d'acord amb un argumentari basat en que la immunitat reconeguda pel TJUE no es pot aplicar per la condemna ferma. Per al líder d'ERC, aquestes discrepàncies entre ambdós poders judicials tornar a ser una mostra més de la seva condició de "presos polítics".Respecte a la seva situació, Junqueras ha assegurat que ho afronta amb "serenitat i tranquil·litat", i no s'ha estat d'etzibar que "probablement qui hauria d'acabar condemnat és Marchena".

