El caos de «Joker» regna a les nominacions als Oscars

Millor pel·lícula



Le Mans 66'

JoJo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historias de un matrimonio

1917

Érase una vez... en Hollywood

Parásitos

The Irishman



Millor direcció



Martin Scorsese (The Irishman)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Érase una vez en... Hollywood)

Bong Joon-ho (Parásitos)



Millor actor protagonista



Antonio Banderas (Dolor y Gloria)

Leonardo DiCaprio (Érase una vez en... Hollywood)

Adam Driver (Historia de un matrimonio)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Los dos papas)



Millor actriu protagonista



Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

Saoirse Ronan (Mujercitas)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)



Millor actor de repartiment



Tom Hanks (Un amigo extraordinario)

Anthony Hopkins (Los dos papas)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Érase una vez en... Hollywood)



Millor actriu secundària



Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Historia de un matrimonio)

Scarlett Johansson (JoJo Rabbit)

Florence Pugh (Mujercitas)

Margot Robbie (Bombshell)



Millor guió original



Rian Johnson (Puñales por la espalda)

Noah Baumbach (Historia de un matrimonio)

Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns (1917)

Quentin Tarantino (Érase una vez en... Hollywood)

Bonh Joon-ho, Jin Won Han (Parásitos)



Millor guió adaptat



Steven Zaillian (The Irishman)

Taika Waititi (JoJo Rabbit)

Todd Phillips, Scott Silver (Joker)

Greta Gerwig (Mujercitas)

Anthony McCarten (Los dos papas)



Millor pel·lícula de parla no anglesa



Corpus Christi (Polònia)

Honeyland (Macedònia)

Los miserables (França)

Dolor y Gloria (Espanya)

Parásitos (Corea del Sud)



Millor pel·lícula d'animació



Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Mr. Link. El origen perdido

Toy Story 4



Millor documental



American Factory

La democracia en peligro

The Cave

Para Sama

Honeyland



Millor fotografia



The Irishman

Joker

El faro

1917

Érase una vez en... Hollywood



Millor disseny de producció



The Irishman

JoJo Rabbit

1917

Érase una vez en... Hollywood

Parásitos



Millor maquillatge i perruqueria



Bombshell

Joker

Judy

Maléfica: maestra del mal

1917



Millor cançó



I Can't Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4)

(I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman)

I'm Standing With You (Breakthrough)

Into The Unknown (Frozen II)

Stand Up (Harriet)



Millors efectes visuals



Vengadores: Endgame

The Irishman

El Rey León

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker



Millor curt documental



In the Absence

Learning To Skateboard In a Warzone (If You're A Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha



Millor muntatge



Le Mans 66'

The Irishman

JoJo Rabbit

Joker

Parásitos



Millor vestuari



The Irishman

JoJo Rabbit

Joker

Mujercitas

Érase una vez en... Hollywood



Millor banda sonora



Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker



Millor so



Ad Astra

Le Mans 66'

Joker

Érase una vez en... Hollywood

1917



Millor edició de so



Le Mans 66'

Joker

1917

Érase una vez en... Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker



Millor curt de ficció



Daughter

Hair Love

Kitbull

Inolvidable

Sister



Millor curt d'animació



Fraternidad

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister



El somriure del caos i malèvol de Joker regna a les nominacions dels Premis Oscar 2020. La pel·lícula de Todd Phillips i l'actor Joaquin Phoenix recullen fins a onze nominacions al certamen de l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units. La nova versió del malvat personatge antagònic de l'univers de Batman és una de les pel·lícules més estimades pel públic, i ja va recollir premis destacats als Globus d'Or , emportant-se Phoenix el guardó a millor actor.Tres grans directors amb tres pel·lícules que marquen l'alta competitivitat de la 92a edició dels Oscars queden en segon lloc amb deu nominacions. Quentin Tarantino amb Érase una vez... en Hollywood , Martin Scorsese amb The Irishman i Sam Mendes amb la revolucionària 1917 (guardonada com a millor pel·lícula als Globus d'Or) són les altres favorites per endur-se una gran quantitat de premis.L'Acadèmia també ha volgut reconèixer la pel·lícula Parásitos, de Bong Joo-ho, una història coreana que salta per sobre de les nominades a parla no anglesa (on també està nominada) i juga a les categories majors. La institució de cinema nord-americà ha reconegut igualment Mujercitas, la comèdia negra sobre nazis JoJo Rabbit, el film Le Mans 66' i el film de Netflix, Historia de un matrimonio.Antonio Banderas i Pedro Almodóvar tornen a ser grans protagonistes a l'entrega de premis més important de la indústria cinematogràfica. L'actor malagueny ha estat nominat a millor actor i el film del qual són responsables, Dolor y Gloria , ha estat nominat a millor pel·lícula de parla no anglesa. El director manxec és un dels més ben valorats per l'Acadèmia nord-americana, a més d'un reconeixement notori per a Banderas, ja que no és comú que un actor d'un film fora dels Estats Units sigui seleccionat per a una categoria principal.Els tres premis honorífics ja se sabien abans de la lectura de les nominacions d'aquest any. El més destacat és el director David Lynch, autor d'obres com Mullholland Drive, Blue Velvet o Elephant Man. El segon és per a l'actor Wes Studi, natiu nord-americà, i el tercer honorífic és per a Lina Wertmüller, directora i guionista italiana.La 92a gala dels premis de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques dels Estats Units se celebrarà el pròxim 9 de febrer al carismàtic Dolby Theater de Los Angeles. El presentador o presentadora de la gala encara està per confirmar, mantenint el mal tràngol de l'any passat, quan la cerimònia es va celebrar sense cap persona dirigint-la des de l'escenari.

