Boye i Costa expliquen perquè Marchena «va presentar i va ignorar» la qüestió a la justícia europea

Per què Marchena va presentar, mantenir i finalment ignorar la qüestió prejudicial al TJUE?



Avui és un bon dia per recordar algunes claus que no s’han explicat gaire sobre el recurs contra el Parlament Europeu que Puigdemont i Comin varen guanyar al mateix Tribunal



FIL (1-16)👇🏻 — Josep Costa🎗 (@josepcosta) January 12, 2020

"Marchena confiava que la resolució del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) seria favorable. Va apostar i va perdre". Aquesta és la conclusió que han exposat aquest diumenge, en un llarg fil a Twitter, l'advocat de Carles Puigdemont Gonzalo Boye i el vicepresident primer del Parlament Josep Costa, en què expliquen perquè el jutge del Tribunal Suprem Manuel Marchena "va presentar, mantenir i finalment ignorar la qüestió prejudicial al TJUE" sobre la immunitat d'Oriol Junqueras.Costa i Boye, en català i en castellà respectivament, argumenten en els seus fils que Marchena "donava el cas per guanyat" per la presència de cinc lletrats espanyols defensant la seva posició" en la prejudicial: la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, el representant de Vox i la Comissió Europea i el Parlament Europeu. Tots ells, contra l'advocat de Junqueras, atès que "el Suprem no va permetre que hi participessin els advocats de Puigdemont i Comín".Segons argumenten, l'error de Marchena hauria estat no tenir en compte la presència de l'Advocat General del TJUE, el polonès Maciej Szpunar, que "va preguntar sobre coses que ningú no havia al·legat a la prejudicial, sinó que les coneixia dels recursos de Puigdemont i Comín".Szpunar va presentar les seves conclusions el 12 de novembre, favorables a reconèixer la immunitat de Junqueras , cosa que obria la porta a la sentència posterior del TJUE, també favorable al president d'ERC. "Quan l'Advocat General presenta les conclusions de la prejudicial, al Suprem entren en xoc. No només els contradiu sobre la immunitat, sinó que també desautoritza la JEC i el Parlament sobre la qüestió del jurament i els resultats. Però ja no hi poden fer res. Massa tard", raonen Costa i Boye."Marchena confiava que la resolució del TJUE seria favorable. Pensava que li permetria no només deixar Junqueras a la presó (cosa que tenia decidit fer en tot cas) sinó també impedir que Puigdemont i Comín fossin eurodiputats i tenguessin immunitat. Va apostar i va perdre", conclouen. I apunten que, per aquest mateix motiu, estan convençuts que tant Puigdemont com Comín "podran seguir sent eurodiputats diguin el que diguin la JEC o el Tribunal Suprem".

