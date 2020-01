La xarxa carrega contra TV3 per entrevistar Pujol en un documental... sense parlar del 3%

#CooperacióTV3@30minuts

Magnífic documental i emotiu recordatori.



Quan un reportatge a TV3 sobre el cas Pujol?

Espero que no passin 25 anys. — NúriaRIL (@NuriaRIL) January 12, 2020

Vergonya aliena en sentir al Sr. Jordi Pujol justificant el no al 0,7%, mentrestant sembla que les comissions anaven funcionant perfectament. pic.twitter.com/f9YqnfdbkV — DeepIndep (@masquemanu1966) January 12, 2020

De debò que calia treure Jordi Pujol en aquest programa perquè digui que “quadrar els diners costa molt”? #CooperacióTV3 — Anna Cutillas (@annacutillas) January 12, 2020

La Junta nuñista del Barça venent barat el càrrec d'entrenador a qualsevol i Pujol per la TV3... He hagut de mirar el calendari per assegurar-me que no havia entrat en el túnel del temps i aparegut en ple 1987... — Fra Jeremies (@FraJeremies) January 12, 2020

Vergonyosa l’aparició de Jordi Pujol al programa parlant del 0’7% referent a la cooperació . Aquest senyor te que sortir per donar explicacions del 3% que ens a robat i del mal que a fet a Catalunya amb la seva corrupció i la de la seva família .... quin fàstic @tv3cat !!!! — Elisa Muñoz 🎗🎗🎗🎗 (@saliemg) January 12, 2020

Jordi Pujol recorda que va passar de destinar el 0,7% del pressupost a la cooperació:"Fer quadrar els comptes costa molt"

Quin error tan greu (el seu testimoni és intranscendent) fer sortir un defraudador fiscal al costat de tanta bona gent del món de la cooperació#CooperacioTV3 pic.twitter.com/nOTnAATdMD — Oriol Solé Altimira (@urisole) January 12, 2020

Pujol sobre el 0,7%: “pedir no costaba nada pero hacer cuadrar las cuentas, sí”. Luego el argumento de siempre: Cataluña no podía porque estaba ahogada. El ahogo es sólo según para qué.

TV3 y la CCMA tienen que explicar por qué esta entrevista y no una por el 3%.#cooperaciotv3 pic.twitter.com/I145SAA9w7 — Beatriz Silva (@BeaSilva9) January 12, 2020

L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, torna a ser protagonista a les xarxes. Arran del documental del 30 minuts, Objectiu 0,7%, que s'ha emès aquest diumenge a la nit a TV3, el que va ser cap del Govern durant 26 anys ha estat objecte de crítica, com també ho ha estat la televisió pública catalana.El 1994, una acampada a la Diagonal de Barcelona reclamava al govern que destinés el 0,7% del PIB a ajudar els països necessitats. Des d'aquest punt de partida, el documental parla amb diversos dels protagonistes de l'acampada i líders polítics del moment, com també de l'actualitat que van estar presents en els esdeveniments. Un d'ells és l'expresident Pujol, cap de l'executiu l'any 1994. La xarxa, però, ha criticat TV3 per entrevistar-lo per aquest afer i que no hagi parlat mai amb ell per la corrupció del 3% o pels seus comptes a Andorra.

