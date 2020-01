Un xoc entre dos vehicles deixa un taxi bolcat a la Diagonal de Barcelona

Un xoc entre un cotxe i un taxi ha deixat aquest últim vehicle bolcat a l'avinguda Diagonal de Barcelona. Per causes que de moment es desconeixen, els dos turismes han xocat a la cruïlla del carrer Girona amb Diagonal prop d'un quart de dues del migdia.Segons fonts consultades, cap dels ocupants dels vehicles n'ha sortit ferit. La topada ha fet que s'hagués de tallar el lateral muntanya de la Diagonal entre els carrers Bruc i Girona mentre s'ha estat retirant el taxi de la via.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor