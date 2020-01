Calvo, Campo, Darias i Illa, els ministres que gestionaran la crisi amb Catalunya

El president del Govern central, Pedro Sánchez, confiarà en la seva vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i en els seus ministres de Justícia; Política Territorial i Sanitat per gestionar la crisi a Catalunya, segons ha precisat ell mateix aquest diumenge en conversa informal amb la premsa al final de la seva declaració institucional al palau de La Moncloa per presentar el seu nou executiu.Sánchez ha explicat que la qüestió catalana afecta en particular a diversos dels seus departaments per la qual cosa, a més de ser un assumpte del qual s'ocuparà el mateix president, el portaran també Calvo i els titulars de Justícia, Juan Carlos Campo; Política Territorial, Carolina Darias; i Sanitat, perquè el seu titular és el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, i aquesta condició farà que tingui un pes polític al Govern que anirà més enllà de dirigir el departament de Sanitat.

