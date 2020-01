El memorial de greuges d'Artadi després del pacte ERC-PSOE

Una setmana després d’iniciar-se el debat d’investidura de Pedro Sánchez per fer “una España fuerte y cohesionada” faig un recull de coses que ja han passat aquest 2020. Obro fil.#SánchezElDialogante pic.twitter.com/XJ0Kqg2jAH — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) January 12, 2020

La vicepresidenta Carmen Calvo anuncia que la taula de diàleg entre governs pactada amb ERC s’emmarca en l’existent Comissió Bilateral. Error de comunicació o “gat per llebre”?#SánchezElDialogante pic.twitter.com/KR7XYZAqN0 — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) January 12, 2020

Rodríguez Uribes nou ministre de Cultura que aplaudia M. Rajoy per aplicar “un 155 necessari”, i altres perles...#SánchezElDialogante pic.twitter.com/5KaEgurHqj — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) January 12, 2020

Juan Carlos Campo nou ministre de Justícia. Jutge i amic de Marchena, de qui diu que és “un gran jurista”, i que “cuando las sentencias de Manolo se estudien con serenidad, se verá que está construyendo doctrina en el Supremo”. Buf, el que ens espera!!!#SánchezElDialogante pic.twitter.com/O2BeU0FXSj — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) January 12, 2020

Salvador Illa, el nou ministre de Sanitat que es manifesta amb C’s, PP i Vox mentre criden “Puigdemont a prisión”, i contrari “al referèndum d’autodeterminació i a l’amnistia”. Magnífic per negociar...#SánchezElDialogante pic.twitter.com/6AaPIpaJ20 — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) January 12, 2020

La regidora de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona Elsa Artadi ha escrit aquest diumenge una sèrie de quinze piulades al seu compte de Twitter en què repassa tot de greuges contra el sobiranisme ocorreguts aquesta setmana, des que va començar la investidura de Sánchez. Artadi, en un fil que ha estat repiulat per altres membres destacats de la formació -començant per Carles Puigdemont i Quim Torra- recorda diverses decisions dels aparells de l'Estat i declaracions de dirigents del govern espanyol, i els contraposa al "diàleg" entre Catalunya i Espanya, apuntant entre línies a la mesa bilateral pactada entre ERC i el PSOE."Magnífic per negociar", comenta, per exemple, recordant la presència del nou ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una manifestació "amb C’s, PP i Vox mentre criden 'Puigdemont a prisión'".La regidora barcelonina repassa des de les decisions de la Junta Electoral Central amb Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toní Comin, passant pels pronunciaments del Tribunal Suprem, certes opinions de membres del govern espanyol com Carmen Calvo o afirmacions de Pedro Sánchez.Artadi també critica a través de titulars i informacions les diverses opinions d'alguns dels nous ministres de l'executiu de PSOE i Podem, com Juan Carlos Campo (nou ministre de Justícia) o Rodríguez Uribes (el nou ministre de Cultura).Aquest fil a Twitter d'Elsa Artadi arriba el mateix dia que Pedro Sánchez ha presentat el seu executiu en ple, amb la integració dels quatre nous ministeris gestionats per Podem i la vicepresidència que ocuparà Pablo Iglesias. El mateix líder socialista ha assegurat que es reunirà en els pròxims dies amb Quim Torra, tot i què no ha especificat quan ni a on.

