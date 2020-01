Detinguts tres menors a València per robar a un altre amb una navalla

Agents de la Policia Nacional han detingut a la localitat de Paterna (València) a tres menors d'entre 15 i 16 anys, per presumptament robar a un altre menor tabac i un encenedor fent ús d'una navalla. Segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat, els fets van passar aquest dijous sobre dos quarts de la tarda, quan els policies van ser avisats per la Sala 091.Un cop al lloc, els agents van localitzar el jove i van descobrir que que minuts abans tres nois, aparentment, l'havien intimidat i li havien col·locat una navalla al coll mentre li robaven el tabac i un encenedor.Els agents van localitzar amb la col·laboració de Policia Local als presumptes autors pels voltants, així com una navalla de 7,5 centímetres de longitud, suposadament emprada per cometre el robatori. Per tot això, la Policia Nacional els va detenir com a presumptes autors d'un robatori amb violència.Els tres detinguts, sense antecedents policials, han estat posats a disposició de Fiscalia de Menors.

