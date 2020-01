Suárez, quatre mesos de baixa

Després d'haver passat aquest matí pel quiròfan el davanter blaugrana Luis Suárez haurà d'estar quatre mesos de baixa. Arran d'una lesió al menisc extern del genoll dret li ha fet una intervenció, que tal com ha anunciat el club , requerirà d'uns mesos de descans per poder recuperar-se correctament.Després de lesionar-se la temporada passada en l'eliminació del Barça a la Champions contra el Liverpool, i no poder jugar la final de la Copa. Ara l'uruguaià torna quedar fora joc, com si d'un mal endèmic es tractés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor