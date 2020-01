VÍDEO Ultres de Vox increpen un equip de Betevé al crit de «puta Colau»

La convocatòria d''Espanya existeix', promoguda per Vox arreu de l'Estat per aquest diumenge al migdia, ha viscut un moment de tensió entre manifestants i la premsa a la plaça Sant Jaume, a Barcelona. Un equip de betevé ha estat increpat mentre cobria l'acte, a la vegada que ha enregistrat crits contra l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau: "puta Colau", entre d'altres proclames.El càmera envoltat de manifestants, alguns amb la mà alçada mentre els gravaven, i exclamant diversos insults, entre els quals contra l'alcaldessa, li han tapat l'objectiu i de sobte, ha aparegut una persona que ha escopit i deixat el rastre de babes sobre el focus de l'aparell.La cita ha comportat la crida d'una contramanifestació al mateix emplaçament, on al voltant d'unes 300 persones s'hi han aplegat per boicotejar-la.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor