L'ANC només seurà a la mesa catalana si el diàleg amb Madrid és sobre la independència

Pocs minuts abans que comparegués Pedro Sánchez per formalitzar la posada en marxa del nou executiu espanyol, l'ANC ha emès un comunicat anunciant que només s'asseurà a la mesa catalana si s'hi inclou la independència. D'aquesta manera l'entitat augmenta la pressió sobre els partits catalans de cara a la trobada que pretén ser l'avantsala a la mesa de diàleg bilateral entre Generalitat i Moncloa.En aquest sentit s'han expressat de manera molt clara remarcant que volen ser "el garant" que no s'acabi una altra vegada amb una acord que "blindi l’autonomisme amb una reforma estatutària".A l'escrit, més enllà d'exigir abordar la qüestió de la independència, l'ANC també ha de tractar el fi de la repressió i sols s'hi poden asseure "els partits, entitats i actors socials independentistes", excloent-ne així els comuns. L'argument que donen és que En Comú-Podem "ja estarà representat a a la taula de diàleg bilateral com a membre del govern PSOE-UP".

