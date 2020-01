Xavi diu «no» a substituir ara Valverde

L'exjugador del FC Barcelona, Xavi Hernández, no serà l'entrenador del club blaugrana de forma immediata. Així ho han informat diversos mitjans. El de Terrassa ha descartat substituir l'actual tècnic, Ernesto Valverde, i per ara no arribarà a la banqueta del Camp Nou. Tot i això, Xavi veu amb bons ulls incorporar-se al club a partir de la temporada que ve.Hernández ha celebrat diverses reunions, en les últimes hores, amb Òscar Grau, director general del club, i Éric Abidal, director esportiu, a Doha. Tal com ha reconegut en roda de premsa, ja que el seu actual equip, l'Al Sadd s'ha classificat per disputar la final de la Crown Prince Cup. Així com també ho ha fet Muhammal Ghulam al-Balushi, el director esportiu del conjunt qatarià.L'exmigcampista ha admès que "és el meu somni" dirigir el Barça, però a la vegada ha manifestat "respecte", tant per a Valverde, com per a l'entitat catalana i el seu club. Ha garantit que està "centrat" en el seu equip.

