Sánchez arrenca nova legislatura amb la promesa del «diàleg»

Pedro Sánchez oficialitza l'inici del seu mandat després de comunicar-lo aquest diumenge al monarca espanyol. Un executiu que compta com a novetat amb quatre vicepresidències -xifra encara mai vista des dels inicis de la democràcia- i que tal com ha explicat el nou president espanyol, pretén convertir el "diàleg" en un dels trets distintius del mandat. Tot i que no ha fet referència explícita a Catalunya, sí que ha esmentat la importància de "les relacions territorials".Creixement econòmic fonamentat en ciència i creació d'ocupació, repte demogràfic, transició ecològica, justícia social i plena igualtat. Aquestes són les prioritats que tindrà el nou executiu segons ha anunciat Sánchez, qui també ha reconegut que la mateixa naturalesa del govern de coalició, que s'estrena per primer cop a Espanya, serà un dels grans reptes a afrontar.Així doncs, qui ocuparan les quatre vicepresidències a l'executiu seran Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño i Teresa Ribera. Aquesta última incorporació ha estat una sorpresa que ha deixat l'equilibri de forces entre el PSOE i Podem en un tres a u (tres per als socialistes i un per als morats).D'aquesta manera l'Estat inaugura una nova dècada amb una coalició d'esquerres que comptarà amb una vintena de ministeris, un moviment que ha permès a Sánchez minvar el pes d'Unides Podem. De fet, fins fa ben poques hores no es sabia els noms de tots els ocupants dels seients, on l'interrogant majúscul l'encapçalava la cartera de Justícia, que finalment serà ocupada pel magistrat Juan Carlos Campos.Sánchez s'ha dirigit als mitjans en una roda de premsa on no s'han permès preguntes posteriors, al·legant que es podran realitzar demà dilluns duran la presentació dels nous ministres. També s'ha confirmat que dimarts ja tindrà lloc el primer Consell de Ministres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor