VÍDEOS Joan Dausà anuncia un concert sorpresa el 2021 en el comiat de la gira «Ara Som Gegants» a Sant Cugat

El cantant Joan Dausà Foto: ACN

VÍDEOS Així ha estat el comiat de Joan Dausà (@joandausa) per preparar el nou disc al Teatre-Auditori (@TeatreAuditori) de Sant Cugathttps://t.co/0W8tlREdA7 pic.twitter.com/RDy5G0lBiE — NacióDigital (@naciodigital) January 12, 2020

Joan Dausà tornarà als escenaris per presentar el seu nou disc amb un concert sorpresa el 24 d'abril de 2021. L'artista ho ha anunciat de forma inesperada en la darrera actuació de la gira del seu tercer treball d'estudi Ara Som Gegants , que ha ofert al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. El music de Sant Feliu de Llobregat ha explicat a l'ACN que encara no ha començat a treballar en el seu nou projecte, que ha de veure la llum la primavera de l'any vinent.Amb tot, ha indicat que serà "continuista" i inclourà "més cançons que facin ballar". Més de 60.000 espectadors han gaudit d'aquesta gira que ha inclòs actuacions tan destacades com la de presentació al Tibidabo, la del festival de Cap Roig o la dels Jardins de Pedralbes.Amb tres concerts consecutius al Teatre-Auditori de Sant Cugat i totes les entrades exhaurides. Així és com Dausà s'ha acomiadat dels escenaris temporalment i ha posat punt i final a una gira que marcarà un abans i un després en la seva carrera. "Ha estat una gira sorprenent, molt emotiva perquè han passat coses que no ens esperàvem, i molt gratificant, perquè ens ha fet molt feliços i hem tocat a llocs increïbles", ha explicat el cantautor que ha recordat el concert en què van iniciar aquest viatge al Tibidabo i d'altres que també han estat especials com el del festival de Cap Roig, el dels Jardins de Pedralbes, el de Porta Ferrada i el que van oferir a la sala Apolo. "Tots han seguit l'estela del primer i ha anat creixent el repertori i la banda, però tot va començar al Tibidabo", ha recordat.Un cop més, Dausà ha tornat a sorprendre els seus seguidors i just abans de posar el punt i final a aquesta gira, ha anunciat el seu retorn als escenaris el 24 d'abril de 2021. Serà amb un concert que juga amb la incògnita de no anunciar ni el lloc ni la població. "Teníem tantes ganes de no marxar massa lluny que ja volem imaginar-nos com tornarem", ha comentat l'artista que ha comparat la proposta amb una festa d'aniversari: "Tenim clar que volem celebrar-lo i que volem que hi siguem tots, quan ja estiguem inscrits ja buscarem la casa rural on fer-lo", ha bromejat Dausà que ha assegurat que serà un "concert preciós".Les entrades es posaran a la venda el proper 13 de gener, a les nou del matí a la seva pàgina web. Tot i que assegura que encara no ha començat a treballar en el nou disc, indica que la seva intenció és que sigui un projecte "continuista" però que incorpori més cançons "de les que fan ballar" i donen "finals de concert feliços".Un dels moments més emotius de l'espectacle d'aquest dissabte ha estat quan just abans de tocar No pots tancar-los a tots ha dedicat unes paraules als presos independentistes i tot l'auditori s'ha posat dempeus aplaudint i cridant "Llibertat".El darrer tema ha estat La gran eufòria i com ja es habitual, l'artista s'ha llençat damunt del públic que l'ha mantejat pel passadís central mentre diversos canons de confeti sortien disparats des de l'escenari.

