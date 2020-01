VÍDEO Antifeixistes i seguidors de Vox, cara a cara a plaça de Sant Jaume

🔴 Manifestants de Vox increpen i agredeixen un equip de @beteve a Sant Jaume



Al final de la concentració han escopit a la lent de la càmera i han impedit la gravació https://t.co/lbNdHMHgw4 pic.twitter.com/txiTbiQ0ew — btv notícies (@btvnoticies) January 12, 2020

Vist ara manifestació ultra a Pl S Jaume, amb animalots de VOX i demés deixalla feixista, i independentistes q els planten cara. Orgullòs q en aquesta terra hi hagi gent q ja n’està fins els collons. A la merda els tortosa! Lluitem contra els ocupants i els colons que els ajuden! pic.twitter.com/KUS36hyCl2 — ||★|| Mark Serra - #Antillirista #Unilateral (@mksjosoccdr) January 12, 2020

La protesta a plaça Sant Jaume amb presència dels Mossos d'Esquadra Foto: ACN

Unes 200 persones secunden la manifestació antifeixista a plaça Sant Jaume Foto: Europa Press

Sona Loquillo a la concentració de VOX de Plaça Sant Jaume.

Equi de so a tope, banderes franquistes al vent, Axuntament, el bloc antifeixista a les institucions on i quan comença? De moment només el carrer està a l’alçada. pic.twitter.com/YDbeUPnYTv — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) January 12, 2020

Separats a pocs metres de distància per un cordó policial integrat per agents dels Mossos d'Esquadra, els antifeixistes i els simpatitzants de Vox s'han manifestat aquest diumenge matí a plaça Sant Jaume. Els crits de "Visca Espanya" s'han entremesclat amb els de "Fora feixistes", i s'han viscut certs moments de tensió tot i que, per ara, ha registrat com un equip de betevé ha patit algunes increpacions mentre cobria l'acte.A les 12 hores hi havia convocada la manifestació 'Espanya existeix', promoguda per Vox arreu de l'Estat i que té per objectiu protestar contra el nou govern de coalició a la Moncloa. És per això que com a resposta, grups d'antifeixistes i CDR han fet una crida a boicotejar arreu de Catalunya la mobilització promoguda pel partit d'extrema dreta.En el cas de Barcelona, una desena de furgons policials de Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins allà per custodiar els accessos a la plaça i formar un cordó policial entre els antifeixistes i la setanta de simpatitzants de Vox, que han portat banderes d'Espanya i cartells amb el lema 'Pedro Sánchez, traïdor' i 'Espanya no es vota, es defensa'En un primer moment, cap a les 10.30 hores, els Mossos han demanat a persones que arribaven a la plaça per tal de participar en la concentració dels CDR que no accedissin a l'espai, però després que els concentrats comencessin a treure banderes ia fer més visible la protesta s'ha flexibilitzat l'accés.

