VÍDEO Mollet del Vallès abraça Germinal Tomàs, un dels darrers CDR posats en llibertat

Una concentració de veïns de Mollet del Vallès va rebre el membre del CDR empresonat fins aquest divendres passat Germinal Tomàs, resident a la ciutat. Entre crits de "No tenim por" i "Llibertat", centenars de persones va donar la benvinguda a Tomàs, que qui s'ha dictat llibertat sota fiança de 15.000 euros.Entre els concentrats hi havia els activistes que també van ser empresonats Alexis Codina i Eduard Garzón, així com Jordi Ros, que també va ser alliberat el divendres sota una fiança de 30.000 euros. "Seguirem al peu del canó fins al final", va prometrer Tomàs durant la seva intervenció en els parlaments que es van fer. El grup de suport a tots els detinguts el 23-S va assegurar, per la seva banda, que els acompanyaran "fins l'arxivament de la causa". Aquesta rebuda a la plaça Pau Casals de la ciutat se suma a totes les concentracions fetes cada vegada que un dels CDR ha sortit en llibertat. Per aquest mateix diumenge se n'ha convocat una altra, a Sabadell, per rebre a Jordi Ros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor