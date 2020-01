Representants de Xavi negocien el contracte amb el Barça

Xavi Hernández sembla que està cada cop més a prop de ser el nou entrenador del Barça. Després que RAC1 donés a conèixer les reunions entre Òscar Grau, director general del club, i Éric Abidal, director esportiu, amb Xavi Hernández a Doha, no han parat d'aparèixer informacions que apunten que l'exjugador assumirà el relleu de Valverde al capdavant de l'equip català. El més recent que se sap és que un dels agents de Xavi, Fernando Solanas, és a l'Aràbia Saudta redactant els contractes per deixar enrere l'actual equip que entrena, l'Al-Sadd, i posar-se al capdavant del FC Barcelona, segons ha anunciat la Cadena Cope.Tal com s'ha explicat des de la mateixa emissora, Solanas fa dies que és a terres saudites on va acudir per veure la Supercopa d'Espanya, i és allà on està revisant tots els detalls del document que convertiria Xavi en l'entrenador del Barça fins al juny del 2022.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor