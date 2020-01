ENQUESTA Xavi Hernández hauria de substituir Valverde com a entrenador del Barça?

La mala ratxa del Barça al camp està fent perillar Ernesto Valverde com a entrenador de l'equip, i de fons ressona el nom de Xavi Hernández com al favorit del club per a substituir-lo. Les reunions entre Òscar Grau, director general del club, i Éric Abidal, director esportiu, amb Xavi Hernández a Doha, donades a conèixer per RAC1, han posat en boca de tothom el nom del de Terrassa com el futur relleu al capdvant de l'equip.



A NacióDigital volem saber que en penseu de tot plegat, i si us semblaria bé que Hernández fos el nou entrenador blaugrana en substitució de Valverde.





Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor