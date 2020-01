Les indústries creatives creen 43.000 llocs de treball a Barcelona els darrers sis anys

Barcelona ha creat 43.000 llocs de treball en el sector de la indústria creativa els darrers sis anys i compta amb 145.819 persones ocupades en aquestes activitats el segon trimestre de 2019, segon les dades que ha presentat Barcelona Activa i que ha elaborat el Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'ajuntament.De l'informe es desprèn que els sectors creatius no tradicionals, com són l'edició digital, els videojocs, R&D i la publicitat, han augmentat el volum de llocs de treball en pràcticament un 67%. En canvi els tradicionals ( dedicats a l'art, la cultura o el disseny) tot i crear-ne a partir del 2013, aquest 2019 han presentat un 2,2% menys d'ocupació que el 2008.Així, el 2019, l'ocupació creativa a Barcelona ha crescut un 6,7%, amb augments del 9,2% als sectors no tradicionals i el 3,9% als sectors tradicionals. Des de l'Ajuntament es considera que la capital catalana és un ''pol central'' de les activitats creatives a Catalunya ja que concentra un 50,6% dels llocs de treball del sector i un 48,6% de les empreses amb persones dedicades en aquests àmbits.Entre el 2008 i el 2019, els sectors creatius han presentat un comportament ocupacional molt dinàmic, de més del 25% i més favorable que el del conjunt de l'economia de Barcelona, amb un 3,9% més. Entre el 2013 i el 2019, aquestes activitats han guanyat dinamisme i han assolit un fort increment de l'ocupació, del 42,2%, més del doble del conjunt de la ciutat (19,1%).De les 145.819 persones que treballen als sectors creatius, un 82,5% ho fan com a treballadors i el 17,5% restant ho fan per compte propi, fet que situa al sector 6,6 punts per sobre del percentatge mitjà de treball autònom de Barcelona (10,9%). Aquest percentatge és especialment elevat als sectors creatius tradicionals (26,2%), mentre que en els no tradicionals (9,8%) se situa lleugerament per sota de la mitjana de Barcelona (10,9%).L’atur registrat als sectors creatius ha disminuït de forma ininterrompuda des de 2009, fins a situar-se en 7.633 persones el juny de 2019. Cal destacar que la reducció acumulada de l’atur entre 2009 i 2019 als sectors creatius (-49,4%) quasi duplica la del conjunt de la ciutat (-25,1%).Barcelona tanca el primer semestre de 2019 amb 9.626 empreses amb persones assalariades actives als sectors creatius, que suposen el 12,5% de les de la ciutat i superen en més de 900 les que es comptaven fa 11 anys. La ciutat concentra un 49,5% dels llocs de treball del sector de les indústries creatives al país, 16,9 punts per sobre del pes ocupacional global de la ciutat, i representa un 48,1% de les empreses amb assalariats catalanes dedicades als sectors creatius.Segons el Registre Mercantil, el 2018 a Barcelona hi ha un total de 24.211 establiments dedicats a aquestes activitats. Els districtes de l’Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que més en concentren (7.160 i 4.249, respectivament), i sumen pràcticament el 50% dels establiments de la ciutat que es dediquen als sectors creatius. Altres districtes com Sant Martí, Gràcia o Les Corts, presenten també un nombre considerable d’establiments.Les retribucions salarials de les activitats creatives són molt diferents en funció de les branques. El salari mitjà anual de la Informació i Comunicacions supera en un 25,9% la mitjana de la ciutat, mentre que el de les activitats artístiques i recreatives se situa un 32,4% per sota. La bretxa salarial de gènere a informació i comunicacions és del 14,4%, inferior a l amitjana de Barcelona (21,9%), mentre que la de les activitats artístiques i recreatives (20,6%), se situa prop de la de la ciutat.

