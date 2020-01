Manifestacions antifeixistes arreu de Catalunya en resposta a Vox

Sona Loquillo a la concentració de VOX de Plaça Sant Jaume.

Equi de so a tope, banderes franquistes al vent, Axuntament, el bloc antifeixista a les institucions on i quan comença? De moment només el carrer està a l’alçada. pic.twitter.com/YDbeUPnYTv — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) January 12, 2020

Aquest diumenge a les 12 hores, la plataforma de Vox España Existe ha fet una crida a concentrar-se als ajuntaments per protestar contra el govern de coalició espanyol entre PSOE i Unides Podem. Una cita que ha comportat la crida de manifestacions antifeixistes arreu de Catalunya i que han estat secundades per centenars de persones.A la plaça Sant Jaume de Barcelona unes 200 persones han acudit a protestar contra els simpatitzants de Vox que hi ha. Un cordó policial integrat per agents de Mossos d'Esquadra separa a molts pocs metres de distància els manifestants d'un bàndol i l'altra. Ambient tens i certa batalla per veure qui fa ressonar més alt la seva pròpia música i consignes entre les parets dels edificis.Però no només a Barcelona hi ha contramanifestacions, també hi ha convocatòries, per ara, Tarragona, Girona, Lleida i Sabadell. Des de la Plataforma Antifeixista Tarragona han assegurat que "per demostrar el nostre rebuig, farem molt de soroll" i per això, han demanat dur una cassola o que la facin sonar.

