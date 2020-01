Convoquen manifestacions antifeixistes arreu de Catalunya en resposta a la protestes de Vox

Aquest diumenge a les 12 hores, la plataforma de Vox España Existe ha fet una crida a concentrar-se als ajuntaments per protestar contra el govern de coalició espanyol entre PSOE i Unides Podem. Una cita que ha suposat la crida de manifestacions antifeixistes arreu de Catalunya.Per exemple, a Barcelona, a través de les xarxes socials i canals de Telegram, grups antifeixistes i CDRs han anunciat que se sumaran a la columna que sortirà des del barri per anar fins a plaça Sant Jaume. "No permetem que l'extrema dreta escampi el seu discurs d'odi impunement", es pot llegir en la seva crida a la mobilització.Però no només a Barcelona hi haurà contramanifestacions, també hi ha convocatòries, per ara, Tarragona, Girona, Lleida i Sabadell. Des de la Plataforma Antifeixista Tarragona han assegurat que "per demostrar el nostre rebuig, farem molt de soroll" i per això, han demanat dur una cassola o que la facin sonar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor