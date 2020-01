VÍDEO Els Mossos retiren per ordre de la fiscalia la pancarta amb Felip VI cap per avall a Vic

Acaben de despenjar la banderola del borbó que presidia la plaça major de Vic des del matí. pic.twitter.com/PFUkimcTmr — cristina vilaro 🎗 (@crisvilaro) 11 de gener de 2020

Els Mossos d'Esquadra han retirat per ordre de la Fiscalia, la pancarta en contra del rei Felip VI que un grup no identificat ha penjat aquesta matinada a la plaça Major de Vic.El cartell, d'uns set metres de llargada, estava penjat des d'una grua d'obres que hi ha situada en aquest punt i s'hi podia veure la imatge del monarca cap per avall i el lema "No tenim rei". La base de la grua on s'ha penjat la pancarte, de fet, ja fa uns dies que té un grafiti que diu: "N'hi diem dictadura ja?".La pancarta de Felip VI de l'inrevés a la plaça Major de Vic, molt freqüentada els dissabtes pel mercat setmanal, ha tingut un gran ressò a les xarxes socials.



