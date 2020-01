El magistrat Juan Carlos Campo, nou ministre de Justícia

El magistrat Juan Carlos Campo Moreno, exsecretari d'Estat de Justícia durant els governs de José Luis Rodríguez Zapatero, serà el nou ministre de Justícia en la legislatura que ara comença. Campo (Osuna, Sevilla, 1961), representant dels sectors progressistes de la judicatura espanyola, tindrà un paper clau en l'executiu de Pedro Sánchez, amb el repte de desjudicialitzar el conflicte entre Catalunya i l'Estat, i amb el control de la Fiscalia com a un dels punts d'interès del seu mandat.Campo, jutge de carrera, té nou obstant això un perfil més polític que tècnic: és diputat per Cadis des del 2016, i va ser un dels candidats proposats pel PSOE al Senat per a una de les places al Tribunal Suprem, tot i que finalment no va resultar elegit.Anteriorment havia estat secretari d'Estat de Justícia, entre el 2009 i el 2011, i vocal del Consell General del Poder Judicial, entre el 2001 i el 2008. campo va ser elegit a proposta del PSOE per al màxim organ de poder dels jutges, en un CGPJ dels mes dividits i accidentats de la història de la democràcia: format durant la majoria absoluta de José María Aznar, amb majoria conservadora, i font de constants disputes entre aquest sector i el progressista en qüestions clau com ara la reforma de la llei de l'avortament, entre d'altres.La designació de Campo completa el nou executiu de Pedro Sánchez, amb 20 carteres, després que aquest dissabte es conegués el nom dels ministres de Política Territorial, Carolina Darias , i Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes

