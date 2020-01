Milers de persones es manifesten a Bilbao contra la «vulneració de drets» dels presos d'ETA

Més de 50.000 persones (unes 65.000 segons fonts de la policia municipal) han assistit a la marxa que cada mes de gener organitza la Xarxa Ciutadana Sare per reclamar canvis en l'actual política penitenciara que s'aplica als presos d'ETA i demanar al govern espanyol que posi fi la seva "vulneració de drets".La mobilització s'ha convocat sota el lema "Orain presoak" ("Ara els presos") i a la qual s'hi ha adherit EH Bildu, Unides Podem, així com delegacions de tots els sindicats bascos, incloent-hi CCOO i UGT. Qui també ha donat suport a la mobilització han estat ERC, JxCat i la CUP. Els republicans han enviat una delegació integrada per la diputada Núria Picas i el vicesecretari general, Isaac Peraire, mentre que també s'ha vist el cupaire Albert Botran i Eduard Pujol de JxCat.Durant la marxa, en la que les banderes que reclamaven el retorn dels presos "a casa" s'entremesclaven amb les estelades, el portaveu de Sare, Joseba Azkarraga, ha demanat al nou govern espanyol que "escolti a una societat basca que vol la pau i no desitja que els presos estiguin allunyats a milers de kilòmetres" ni que els reclusos "greument malalts siguin posats en llibertat només quan hagin de morir". És per això que s'ha demanat al nou govern que no hi hagi "més vulneracions de drets".En el comunicat que s'ha llegit també s'han dedicat unes línies a Catalunya, on s'ha traslladat "l'estima i solidaritat" amb els presos polítics. En relació amb això últim, s'ha volgut remarcar que "no es pot construir una societat reconciliada sobre una base punitiva injusta i venjativa".

