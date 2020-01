El sector agrícola i ramader va perdre un 8,6% de la renda el 2019

Per l' Associació Agrària Joves Agricultors (ASAJA) el 2019 va ser un any crític per l'agricultura i la ramaderia. Segons les xifres que l'associació ha presentat aquest divendres al matí a Lliçà d'Amunt, el sector va perdre un 8,6% de de renta durant tot l'any passat. Una davallada que, segons han precisat, s'explica per les sequeres, la baixada de la producció d'un 3% i l'augment dels costos per produir d'un 3,06%.Pel que fa als preus, ASAJA celebra que el de la llet hagi pujat dels 31 cèntims al litre als 33 cèntims i que el sector porcí hagi crescut un 18,5%. Tot i això, el preu dels ous, el xai, les aus i el boví ha baixat. La presidenta d'ASAJA, Rosa Pruna, ha demanat a la Generalitat que millori el pressupost destinat a l'agricultura i ramaderia per aquest any.Pruna explica que l'any passat van coincidir la davallada de la renta amb les baixes produccions i la baixada de preu. "Hi ha anys que tot i la baixada de la renta, el preu ho compensa, però l'any passat va ser un any de baixes produccions i molt mal compensades amb la baixada de preus", detalla.ASAJA ha fet una aposta decidida en els darrers anys pels productes de proximitat i, de fet, Pruna assegura que els pagesos que han fet aquesta aposta han pujat les vendes entre un 50 i un 60%. "Ara que tothom s'omple la boca amb el canvi climàtic i de la sostenibilitat, nosaltres els pagesos d'ASAJA ja fa set anys que vam apostar pels productes de proximitat, tenim una xarxa d'una quarantena d'explotacions que venen directament els seus productes i posen els preus als seus productes", explica.Un d'aquests casos és el del Joan Pou, de Can Joans, a Lliçà d'Amunt. Fa tres anys que va canviar la manera de produir i ara està comercialitzant la llei i els iogurts que produeix. "Quan vaig dir-li al meu pare que faríem un producció ecològica em volia matar, em va dir que aniríem a la ruïna, però quan li vaig explicar com ho faríem i què era, em va dir que és el que feia ell fa 50 anys", detalla Pou, que assegura que aquest tipus de producció circular és el camí de futur ja que genera molt pocs residus i augmenta la qualitat del producte. "El consumidor pot venir, observar com ho fem, com munyim i com la llet l'endemà ja estan els iogurts fets, ara hem d'aprendre a comercialitzar i per això tenim el suport d'ASAJA", diu.A banda de demanar un augment del pressupost per agricultura i ramaderia, ASAJA també ha criticat l'administració i la televisió pública per promocionar productes d'altres països en detriment dels productes de proximitat. Pruna ha detallat que en alguns episodis del programa Gent de Mercats, de TV3, s'hagi promocionat "carn de kobe de Wagyu" en detriment de "la carn de productors d'aquí, amb el logotip de proximitat que ni van sortir ni es van veure tot i estar en el mateix mercat".Per Pruna, és una contradicció amb la promoció que vol fer el Departament d'Agricultura amb els productes de Km 0. ASAJA també ha demanat a les administracions, en particular l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat, que agilitzin la burocràcia a l'hora de donar permisos als ajuntaments i entitats privades per netejar les lleres dels rius.

