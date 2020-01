Els polèmics tuits del nou ministre de Cultura sobre Catalunya

Que Puigdemont y los suyos hablen de exilio, asilo o de presos políticos prueba su delirio, su ignorancia, su insensibilidad o todo a la vez — José Manuel Rodríguez Uribes (@jmrdezuribes) November 1, 2017

(1) La desobediencia civil, q no es un dcho pero sí una honorable posición ética y política, NO es lo que están haciendo los independentistas. La desobediencia civil debe ser pacífica, exige asumir la sanción y es contra una norma o decisión que contradice el orden constitucional — José Manuel Rodríguez Uribes (@jmrdezuribes) October 14, 2019

El constitucionalismo es la cultura de los dchos humanos, la democracia y el Estdo de Derecho. Se puede apelar a ella cuando no hay constitución formal. Ni la secesión ni la autodeterminación, si se trata de una democracia constitucional como España, forman parte de esta cultura — José Manuel Rodríguez Uribes (@jmrdezuribes) October 15, 2019

El nou govern a la Moncloa s'ha constituït amb la promesa d'abordar el diàleg amb Catalunya i posar fi a la judicialització del conflicte polític. Així ho anunciava Pedro Sánchez durant el debat d'investidura com una mostra d'acostament als independentistes catalans, i en especial a ERC amb qui ha acordat la mesa de diàleg. Ara bé, el perfil elegit per ocupar el ministeri de Cultura no sembla encaixar gaire amb aquestes línies.El novembre del 2017, quan el procés vivia uns dels seus mesos més intensos i encara es refeia de les imatges de l'1-O, el valencià José Manuel Rodríguez Uribes i futur ministre de Cultura piulava que parlar "d'exili, asil o presos polítics" era una mostra d'"ignorància" i "insensibilitat":En un altre tuit, el catedràtic de Filosofia del Dret, defensava que la desobediència civil "no és un dret, però sí una honorable posició ètica i política". A més que també la definia els paràmetres d'aquesta mateixa, dient que les protestes sobiranistes no s'emmarcaven dins de la desobediècia civil com a tal:Pel que fa a la qüestió de l'autodeterminació, Uribes deia el següent:

