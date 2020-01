Perpinyà acollirà un acte multitudinari amb Puigdemont i Comín al febrer

Perpinyà acollirà aquest febrer un acte multitudinari del Consell de la República en què hi assistiran Carles Puigdemont i Toni Comín. Tal com ha informat Catalunya Ràdio , l'alcalde Jean-Marc Pujol ha explicat en una entrevista que s'ha posat a disposició de la Generalitat i del president Puigdemont per fer "tot el que calgui" per a l'organització de l'acte.Es preveu que l'esdeveniment sigui multitudinari. Segons l'emissora catalana, el consell espera entre cinquanta mil i cent mil persones a la localitat de la Catalunya Nord. L'acte ha de servir er celebrar les darreres victòries judicials a Europa i condemnar la repressió.D'altra banda, Pujol ha reconegut que té "una relació personal molt forta amb el president Puigdemont" -de quan era alcalde de Girona- i ha apuntat que es va oferir com mediador entre el conflicte del govern de la Generalitat i l'Estat espanyol després de l'1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor