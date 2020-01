Unes 100.000 persones es manifesten a Glasgow per reclamar un nou referèndum d'independència

Unes 100.000 persones, segons els convocants, s'han manifestat aquest dissabte a Glasgow, la ciutat més poblada d'Escòcia, pel dret a decidir dels escocesos i a favor d'un segon referèndum d'independència del Regne Unit.L'organització sobiranista 'All Under One Banner' (Tots Sota Una Ensenya) ha mantingut la convocatòria malgrat el temporal de pluja i vent que afecta Escòcia i que ha provocat talls en la circulació de trens i carreteres.Malgrat el mal temps, milers de persones han secundat la convocatòria i han marxat pel centre de la ciutat, entre Kelvingrove Park i Glasgow Green.Entre els manifestants predominaven les banderes d'Escòcia, però també hi havia banderes de la UE i pancartes amb la paraula 'sí'. L'ambient ha estat pacífic i festiu, amb tambors marcant la marxa."Bona sort a tots el que avui marxaran a Glasgow. Espero que no faci molt mal temps!", ha afirmat la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, líder del Partit Nacional Escocès.Sturgeon va sol·licitar formalment el passat 19 de desembre la cessió de competències per convocar un nou referèndum d'independència, després de la consulta del 2014, on va guanyar el no. La resposta de Londres va ser immediata: un dia després va denegar la petició de Sturgeon El 18 de setembre del 2014 els residents a Escòcia van votar per 55 a 45 per cent a favor de la permanència al Regne Unit, però des de llavors el SNP de Sturgeon ha aconseguit rotundes victòries en els comicis al país. I, molt especialment, en les darreres eleccions al Parlament de Londres , celebrades amb el Brexit a la vista.En la consulta del 2014 el principal argument contra la independència va ser la por que Escòcia abandonaria la UE en cas de sortida del Regne Unit, fet que finalment passarà igualment després del Brexit aprovat en referèndum el 2016 malgrat la victòria del no en les circumscripcions escoceses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor