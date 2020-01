Què prepara Omplim Estrasburg davant del Parlament Europeu?

Mig any després de les protestes independentistes al veto de Carles Puigdemont, Toni Comin i Oriol Junqueras durant la constitució del Parlament Europeu, la plataforma Omplim Estrasburg ha convocat una altra manifestació a les portes de l'Eurocambra per aquest dilluns. L'objectiu és donar suport a Puigdemont i Comín i també protestar contra l'impediment a Oriol Junqueras per assistir al ple. La diferència substancial amb l'anterior concentració estarà en la foto: aquest cop sí que s'hi veurà els dos dirigents independentistes exiliats, Puigdemont i Comín, que debutaran al ple com a eurodiputats de ple dret.



A diferència de la primera mobilització, aquest cop la plataforma no compta amb l'aixopluc de l'ANC i el Consell per la República, pel que es preveu una menor afluència de gent. De fet, com expliquen des del mateix grup, aquesta manca de suport ha fet que algunes persones hagin decidit no anar. Fins i tot la mateixa plataforma s'ha arribat a plantejar si desconvocar, cosa que al final no ha fet.

Aquestes són les indicacions que s'han donat des d'"Omplim Estrasburg" per manifestar-se el proper dilluns:La concentració és farà a l'esplanada que hi ha davant del Parlament Europeu, concretament davant de l'edifici IPE IV (LOW). L'hora d'inici de la manifestació és a dos quarts de dotze del matí, i es preveu que duri fins a dos quarts de quatre de la tarda, moment en què finalitza el permís. Des de la plataforma es prega ser molt puntual amb les hores i no arribar abans del temps indicat.Es demana a totes les persones que abans i després de la concentració no es passegin per la ciutat amb banderes o pancartes, i que noi facin soroll.

Transport: autocars i avions

Per estar el 13 de gener a Estrasburg tant es pot fer per terra com per aire. En el cas dels autocars, aquests sortiran des de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida el dia 12 a les cinc de la tarda, i tenen previst arribar a les nou del matí a Estrasburg. La tornada està prevista pel mateix dilluns a les nou de la nit, i així arribar a Barcelona a les 10 del matí del dia 14. El preu del trajecte oscil·la entre els 130€ i els 180€ si es vol optar també per l'allotjament.



En el cas de l'avió hi ha un vol des de l'Aeroport del Prat per 400€, que inclou l'anada i la tornada.



El Manifest

Els objectius d'aquesta nova convocatòria són els d'acompanyar Carles Puigdemont i Toni Comín en el seu debut com a eurodiputats i exigir a les institucions de la UE que obliguin a Espanya a prendre les decisions que permetin a Oriol Junqueras ocupar el seu seient a l'Eurocambra.



Tot i que aquest cop ni l'ANC ni el Consell per la República hi donen suport, entre els que sí que s'han adherit al manifest s'hi compten l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i el partit Pirates de Catalunya.





La delegació catalana

Qui també té previst anar a Estrasburg dilluns per donar suport a Puigdemont i Comín és el president de la Generalitat Quim Torra, que estarà acompanyat per uns quants membres del Govern, entre els quals s'espera el vicepresident Pere Aragonès i el president del Parlament Roger Torrent.



Protestes per les inhabilitacions

Per altra banda, també es preveu que es denunciïn les situacions de la inhabilitació del president Torra i el líder d'ERC Oriol Junqueras, que no podrà assistir al ple a causa de la negativa del Suprem i l'acceptació d'aquesta per part de l'Eurocambra.





