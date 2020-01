La Guàrdia Civil cita nou persones més a declarar pel tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha citat a declarar nou persones més pel tall que es va fer entre la Jonquera i el Pertús , a la frontera francesa, el passat 11 de novembre, segons ha advertit Alerta Solidària a través de les xarxes socials. Està previst que aquests manifestants declarin conjuntament els propers dies 14 i 15 de gener, conjuntament amb la resta de citats pel cos policial aquest divendres passat.Divendres, el cos armat ja va cridar a declarar 10 persones per la mateixa protesta, per la qual cosa en total seran dinou les persones que estan citades per la Guàrdia Civil pel tall. Estan investigats per delictes de desordres públics, danys i contra la seguretat viària. De moment, les defenses no tenen accés a les diligències prèvies i per això desconeixen més detalls del cas.Aquestes citacions es produeixen després que a mitjans de desembre, la policia espanyola cités a declarar deu persones pel mateix tall. El mateix dia que es va aixecar la protesta al Pertús, on la competència és de la Gendarmeria francesa, es va produir un nou tall a la tarda a Salt (Gironès).Alerta Solidària ha cridat a donar suport a les persones citades per la Guàrdia Civil els dies 14 i 15 de gener a les nou del matí.

