Primera mort pel misteriós brot víric declarat a la Xina

Les autoritats xineses han confirmat aquest dissabte la primera mort a causa del misteriós brot víric declarat al centre del país fa gairebé dues setmanes i que, segons les darreres anàlisis, podria ser un coronavirus potencialment semblant al causant de la Síndrome Respiratòria Aguda Greu (SARS) que es va desenvolupar al sud de Xina fa 18 anys i que va matar 800 persones arreu del món.El pacient, un home de 61 anys, va morir dijous a la nit per una pneumònia severa combinada amb "tumors" abdominals, sumats a una malaltia hepàtica crònica, segons les autoritats xineses.Ara per ara, existeixen 41 casos confirmats d'aquest virus, dels quals set es troben en estat crític i dos han rebut l'alta mèdica, sense que fins ara s'hagin registrat nous casos en els darrers set dies, segons ha informat la Comissió de Sanitat de la localitat de Wuhan, província de Hubei i epicentre del brot, en un comunicat que ha recollit el diari South China Morning Post El brot es va confirmar després que les autoritats de Hong Kong informessin de l'ingrés a l'hospital de Wuhan de dues ciutadanes que havien visitat recentment la regió xinesa, concretament un mercat on havien entrat en contacte o consumit algun animal transmissor del virus."No hi ha cap evidència clara que provi la transmissió de persona a persona", ha assegurat la comissió. "Les persones que han estat en contacte proper amb els pacients, inclosos els treballadors mèdics, no s'han infectat", ha afegit.La persona morta d'aquest dissabte, que encara no ha estat identificada, també havia visitat el mercat, segons la comissió. El lloc en qüestió es va tancar el passat 1 de gener per sanejament i desinfecció ambiental.

