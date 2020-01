José Manuel Rodríguez Uribes, nou ministre de Cultura

El filòsof del dret valencià José Manuel Rodríguez Uribes serà el nou ministre de Cultura del govern Sánchez. Amb el seu anunci, i el de Carolina Darias al capdavant de Polítiques Territorials, sols queda per saber qui ocuparà la cartera de Justícia. Càrrec que promet tenir un pes important dins la trajectòria del nou govern de coalició, i especialment en la tasca per resoldre el conflicte polític de Catalunya.Actualment Rodríguez Uribes és el portaveu adjunt del PSOE a l'Assemblea de Madrid, tot i que bona part de la seva vida se l'ha passat treballant com a professor de Filosofia del Dret de la Universitat Carles III de Madrid. Destaca també el se paper entre el 2005 i el 2011 com a director de Suport a Víctimes del Terrorisme i Atenció ciutadana.Està previst que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, doni a conèixer oficialment el gabinet al complert demà, i que per tant s'acabi sabent qui estarà al capdavant de Justícia.

