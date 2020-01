El Bicing s'amplia amb onze barris més de Barcelona i dobla les bicicletes elèctriques

El servei de Bicing comença la segona fase de desplegament amb una ampliació territorial que permetrà arribar a onze barris més de Barcelona, on s'instal·laran 22 noves estacions.L'increment més important serà als districtes d'Horta-Guinardó; Nou Barris, Sants-Montjuïc i Sant Martí. A més, se sumaran 75 estacions a la xarxa actual, a les zones on hi ha més demanda. La implantació es farà de manera progressiva durant els primers mesos de l'any.També es doblarà el nombre de bicicletes elèctriques previstes inicialment, de manera que, al final d’aquesta segona fase d'implementació, prevista pel març, el servei en tindrà 2.000. Els usos de la bicicleta elèctrica superen, de mitjana, els de la mecànica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor