Cuixart: «La prioritat no pot ser alliberar els presos, sinó la resolució del conflicte»

El president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha assegurat que la prioritat de la negociació política ha de ser la resolució del conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya i no l'alliberament dels presos independentistes. "La prioritat no pot ser l'alliberament dels presos, sinó la resolució del conflicte", ha manifestat en una entrevista a Europa Press des de la presó de Lledoners. En aquest sentit, ha destacat que els presos no poden condicionar el que passi fora de la presó.Després de dos anys de presó, Cuixart apunta que ha quedat clar que els presos no són "moneda de canvi de res". Per això demana que ningú tingui la temptació de posar-los sobre la mesa de negociació perquè, per ell, allò central és el dret a l'autodeterminació i acabar amb la repressió".Segons Cuixart, el govern espanyol ha d'acatar les resolucions internacionals, "deixar de manipular el poder judicial i donar pas a la negociació". En aquest sentit, creu que l'amnistia és una reivindicació legítima i un instrument vàlid que té l'Estat per la resolució del conflicte, però que per sí mateixa no implicaria una resolució democràtica automàtica.Sobre si és partidari de modificar el Codi Penal, creu que serviria de poca cosa si la justícia continua actuant al marge, tenint en compte que, segons el seu punt de vista, l'han condemnat per exercir drets fonamentals i per un delicte inexistent. "La cúpula del poder judicial està qüestionada i veiem cada dia com a l'Estat no existeix una separació de poders real", ha lamentat.Cuixart considera que, de moment, no s'ha donat una resposta adequada a la sentència de l'1-O, malgrat que hi ha "un president del Parlament i un vicepresident a presó, amb cinc consellers més". "Tinc la sensació que la indignació d'una part molt important de la gent no s'ha traduït en cap resposta institucional que podem considerar a l'altura de la gravetat dels fets.D'altra banda, Cuixart considera que el ple extraordinari del Parlament en què es va ratificar Torra com a diputat i president és un "bon exemple" de resposta institucional. En aquest sentit, carrega contra la decisió de la JEC de retirar-li la credencial de diputat -i la inhabilitació ratificada després pel Tribunal Suprem -: "És delirant que la JEC es cregui competent per inhabilitar per primera vegada un president de la Generalitat en actiu". "Sempre estarem al costat de les institucions i, en aquest cas, del president", ha dit.També ha criticat la decisió del Suprem d'executar la inhabilitació de l'exvicepresident i líder d'ERC Oriol Junqueras, tot i que finalment el Tribunal de Justícia de la UE ho hagi vaticinat. "L'Estat espanyol està aïllat jurídicament i acabarà condemnat"."No tot s'hi val en nom de la unitat d'Espanya, i això és el que ha dit el TJUE i el president del Parlament Europeu. Saben que tot el procés està ple de nyaps i irregularitats, de vulneracions flagrants", ha afegit.Després de ser classificat a segon grau, Cuixart manté que no s'acollirà a cap benefici penitenciari, però sí que demanarà permisos perquè és un dret dels presos al qual no renunciarà. No es vol acollir a les mesures de reinserció perquè està convençut que no ha comès cap delicte i perquè defensa que les penes han de complir-se íntegrament, cosa que no implica que reconegui la seva "legitimitat". També demana o caure en "polèmiques estèrils que només serveixen per dividir", sobre si han de tenir el segon o tercer greu.

