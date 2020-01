Boye, sobre Torra: «Si hi ha una condemna ferma i el Parlament l'executa, ell l'acatarà»

L'advocat Gonzalo Boye ha insistit aquest dissabte que Quim Torra continua essent president de la Generalitat i diputat al Parlament, però ha reconegut que el president obeiria una possible inhabilitació en cas d'una sentència definitiva."Si hi ha una condemna ferma i el Parlament l'executa, ell l'acatarà. Sempre ho ha tingut molt clar i mai ha dit el contrari", ha afirmat Boye al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. "El que passa és que una cosa és això i l'altra que robin a l'àrbitre, s'enduguin la pilota i no permetin jugar la resta del partit, que és el que pretén fer la JEC", ha criticat l'advocat de Quim Torra.Per la seva banda, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha estat menys taxativa en afirmar que Torra acataria una condemna ferma d'inhabilitació –"no em correspon a mi, respecte màxim a la seva decisió"- però sí ha volgut deixar clar que no reconeix la decisió de la JEP de deixar vacant l'escó del president: "La llista de JxCat no correrà en cap cas. Torra és diputat", ha sentenciat Budó als micròfons de Rac1.

