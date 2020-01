Els germans Roca obriran un bar de vins naturals i tapes al Barri Vell de Girona

Els germans Roca amplien la seva petjada gastronòmica a Girona. A la primavera, volen obrir al barri vell un nou bar de vins naturals i tapes. Tal com explica el Diari de Girona , Estarà ubicat a la plaça dels Mercaders i tindrà una capacitat de quaranta persones.L'encarregat de tirar endavant el projecte és el germà mitjà: Joan Roca. El sommelier del Celler combinarà els vins naturals, la majoria dels quals de Xerès, amb tapes inspirades en els anys setanta, la mateixa cuina tradicional que havien fet els seus pares. Roca vol evocar l'essència de la immigració andalusa dels anys 70.Estarà situat on hi havia el restaurant Mon Oncle (número 13 del carrer dels Mercaders) i està previst que mantingui la mateixa ànima del local que hi havia fins ara. De fet, en aquest establiment ja s'hi podia degustar una àmplia selecció de vins naturals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor