Iceta insisteix a no esperar resultats a «curt termini» de la mesa entre el govern i la Generalitat

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, no ha volgut posar data de quan es veuran els primers resultats de la mesa de diàleg entre l'executiu espanyol i català. L'únic que ha volgut concretar és que no s'esperi que això sigui a "curt termini".En aquest sentit Iceta ha defensat que de "normal" si algú vol generar la confiança suficient, s'ha de començar per temes en els que pugui haver-hi un acord i ha demanat que tots els actors sintonitzin les seves ambicions i possibilitats reals. Així, el socialista ha valorat com a positiva la trucada del dijous entre Sánchez i Torra, segons ha explicat en una entrevista a Europa Press.Malgrat que l'acord entre ERC i le PSOE fixa que primera reunió de la mesa sigui 15 dies després de la seva investidura, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha advertit que els terminis haurien de fixar-los els presidents a la reunió que tindran els pròxims dies. Respecte això, Iceta aposta per respectar les necessitats del diàleg: "Preferiria que poguéssim complir l'acord al peu de la lletra, però si el Govern de cop i volta decideix que en lloc de 15 dies són tres setmanes, no serà aquesta la qüestió".Sobre si els socialistes catalans estaran a la mesa de coordinació interna del Govern central, ha dit que serà decisió del Govern i ha assegurat que el PSC està "molt ben incrustat" en el grup parlamentari socialista al Congrés.

