VÍDEO La plaça Major de Vic es lleva amb una gran pancarta contra el rei

Vic s'ha despertat aquest dissabte al matí amb un cartell de set metres de llargada, presidint el mercat setmanal de la plaça Major i coincidint amb un cap de setmana d'inici de rebaixes. La imatge de la pancarta pertany al rei Felip VI, què està cap per avall i on es pot llegir el lema "No tenim rei".Ha estat aquest mateix dissabte quan de matinada, un grup no identificat ha penjat la pancarta a una grua situada la plaça Major de Vic. De fet, ja fa uns dies que la mateixa base de la grua té un grafiti que diu: "N'hi diem dictadura ja?".D'altra banda, fa unes setmanes, amb l'operació Toga en actiu, els jutjats rebien un atac de boles de pintura grogues , malgrat que s'hi trobava una patrulla, que van ser testimonis de l'atac.

