La contramanifestació ultra no aconsegueix boicotejar el tall de la Meridiana

El tall 89 de la Meridiana ha congregat gairebé mig miler de persones a l'avinguda Fabra i Puig, on des de la sentència de l'1-O els veïns surten a protestar cada nit. Els habituals del tall s'han entremesclat amb els activistes antifeixistes que han acudit a plantar cara la contramanifestació convocada per la plataforma Catalans per Espanya aquest divendres nit i a la que han acudit prop d'un centenar de persones. Les dues concentracions han transcorregut de manera paral·lela i sense incidents.Amb l'himne d'Espanya a tot volum i rere l'estel d'una bandera espanyola de gairebé dos metres, les persones que han acudit a la contramanifestació s'han desplaçat des de la sortida Honduras del metro de la Sagrera fins a l'altura de l'Hipercor, on han topat amb el cordó policial format per quatre furgons de la BRIMO. L'objectiu d'aquesta nit, i dels propers dies 20 i 30 de gener, és el de protestar contra els talls dels veïns i intentar boicotejar-los.El dispositiu policial, en el que han participat tant Mossos d'Esquadra com Guàrdia Urbana, ha escortat els ultres per impedir que es trobessin amb els antifeixistes que hi havia a uns 300 metres de distància. D'aquesta manera ambdues concentracions han quedat encarades una davant l'altra, i mentre a una banda del tall se sentien crits de "Visca Espanya" i "Visca la Guàrdia Civil", a l'altra ressonaven les proclames de "Cataluya serà la tomba del feixisme" i "Independència".Tot i que les dues manifestacions no s'han arribat a topar, i per tant no hi ha hagut incidents, sí que s'han viscut certs moments de tensió. Entre els assistents a la contramanifestació hi havia el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, qui s'ha encarat amb un periodista de Betevé, segons ha denunciat el mateix mitjà.A l'altra banda del cordó policial els manifestants independentistes i antifeixistes han continuat amb el tall de la Meridiana com cada nit, mentre proclamaven crits de llibertat pels presos. En un moment donat, un grup de joves ha cremat una bandera espanyola al davant dels furgons policials, al crit de "que cremi".Cap a dos quarts de nou han marxat els agents de la policia, poc després que els assistents a la convocatòria d'extrema dreta hagin començat a girar cua. Pel que respecta als manifestants independentistes, aquests s'han quedat una estona més, fins passades les deu de la nit, quan s'ha donat la mobilització per finalitzada.Aquest no és el primer cop que Meridiana Resisteix es troba amb una contraprotesta d'extrema dreta. El passat mes de desembre també va haver-hi una convocatòria, que va congregar una cinquantena de persones i en la que Mosso també van haver d'intervenir per evitar incidents.

