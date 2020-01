VÍDEO El líder d'una associació de víctimes de terrorisme amenaça un equip de Betevé

El president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), José Vargas, ha amenaçat aquest divendres al vespre un equip de Betevé que informava de les convocatòries ultres de rebuig al tall de la Meridiana de Barcelona. El càmera de la televisió pública barcelonina avança entre la multitud i Vargas, que se n'adona que l'ha gravat, comença a increpar-lo.El líder d'ACVOT, que va anar de número 10 a la llista de Josep Bou per Barcelona, exigeix al periodista que esborri "els últims 10 segons" de gravació o li trencarà la càmera i li fa una altra advertència: "Que no vegi cap imatge meva perquè si no ho passaràs malament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor