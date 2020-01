Junqueras recorrerà al Tribunal General de la UE la decisió de retirar-li el mandat d'eurodiputat

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van Den Eynde, ha confirmat aquest divendres a la tarda que recorreran la seva suspensió com a eurodiputat davant del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), segon òrgan en importància de l'estructura judicial europea, just per sota del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).El president del Parlament Europeu, David Sassoli, ha confirmat avui que Junqueras va deixar de ser eurodiputat el 3 de gener, de tal manera que ha assumit la inhabilitació sentenciada pel Tribunal Suprem i, per tant, la interpretació de la justícia espanyola de la resolució del Tribunal del TJUE sobre la immunitat de Junqueras.Carles Puigdemont i Toni Comín, que sí que podran assistir a la sessió inaugural del curs 2020 a l'Eurocambra, també tenen una demanda contra el Parlament Europeu davant el TGUE per impedir-los recollir les acreditacions com a eurodiputats el juliol passat. Ara el mateix tribunal també haurà d'analitzar la demanda de Junqueras contra Sassoli.

