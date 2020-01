Abascal fa enfadar a l'extrema dreta de Portugual amb un mapa d'Espanya (i rectifica)

Estamos preparados para lo peor. Parece que un puñado de diputados están dispuestos a investir el gobierno de la traición. El próximo día 12 de enero a las 12 estaremos frente a todos los ayuntamientos de España exigiendo un gobierno que respete nuestra soberanía. #EspañaExiste pic.twitter.com/a4p3mI0bpN — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) January 3, 2020

Un mapa d'Espanya dissenyat per Vox ha indignat l'extrema dreta de Portugal. El mapa en qüestió apareixia als cartells que anunciaven una manifestació de cara al pròxim 12 de gener davant diversos ajuntaments de l'Estat, en una campanya que porta per lema #EspañaExiste.La primera versió d'aquest mapa s'incloïa Portugal dins el territori espanyol. La imatge va ser compartida per dirigents de la formació com Santiago Abascal més d'una vegada.El cartell, però, no ha agradat al partit d'ultradreta Chega, amb un sol representant a al parlament lusità. El seu líder, André Ventura, ha anunciat en un comunicat on exigeix a Abascal que "es faci enrere i modifiqui el mapa on s'anul·la la presència de Portugal a la Península Ibèrica".Més enllà d'exigir una "correcció pública de l'error", Ventura també ha demanat que "el malentès no es repeteixi novament". "En cas contrari, les relacions entre Espanya i Portugal podrien veure's afectades", ha afegit el parlamentari portuguès.El partit d'Abascal ha rectificat de forma immediata i ha publicat una nova imatge a les xarxes. A través de Twitter, Vox ha volgut deixar clar que mostra "respecte" per les fronteres i ha demanat disculpes als portuguesos "per aquest malentès".

