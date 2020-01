PP i Ciutadans celebren la «victòria d'Espanya» a Europa amb el cas Junqueras

Las iniciativas del PP ante la Junta Electoral y el Parlamento Europeo han permitido que el Presidente Sassoli reconozca que Junqueras no es eurodiputado. Una victoria del Estado de Derecho, y una derrota de quienes lo desafían y del Gobierno que lo apoyó.https://t.co/zDG5onolvg — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 10, 2020

Gana la democracia, gana el Estado de derecho, gana España y gana Europa. El Parlamento Europeo es la casa de la libertad, no un refugio para políticos condenados por intentar romper su país como Junqueras.https://t.co/IE4qpCmzxk — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) January 10, 2020

Festa grossa al Partit Popular i Ciutadans per la decisió del Parlament Europeu de finalment fer cas al Tribunal Suprem i deixar de reconèixer Oriol Junqueras com a eurodiputat. Tant Pablo Casado com Inés Arrimadas han reaccionat poc després del comunicat oficial de l'Eurocambra. El president popular ha celebrat la "victòria de l'Estat de Dret" i la líder dels taronges ha assegurat que aquest divendres han guanyat "Espanya i Europa".Casado ha escrit a la xarxa que "les iniciatives" dels populars davant la Junta Electoral i el Parlament Europeu "han permès que el president Sassoli reconegui que Junqueras no és eurodiputat".Arrimadas, per la seva banda, ha afegit: "El Parlament Europeu és la casa de la llibertat, no un refugi per a polítics condemnats per intentar trencar el seu país com Junqueras".

