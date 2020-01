Torra es compromet a anar «fins al final» en la defensa de la presidència de la Generalitat

Quim Torra amb l'alcalde Xavier Fernández i mossèn Manel Torrents durant la visita a l'església de Santa Eugènia de Berga Foto: Adrià Costa

Quim Torra ha inaugurat la remodelació de l'Hospital de la Santa Creu Foto: Adrià Costa

Quim Torra ha inaugurat la remodelació de l'Hospital de la Santa Creu Foto: Adrià Costa

Quim Torra ha estat rebut amb crits de "president" aquesta tarda en una visita institucional a Osona després de conèixer la resolució del Tribunal Suprem sobre la seva inhabilitació . Desenes de persones han rebut el president a les portes de l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga.Durant el parlament, Torra ha remarcat que és "conscient" que "el suport no és a la persona, sinó a la presidència del país". Per això, ha assegurat que la defensarà "amb tota la dignitat i honestedat fins al final". "El prestigi de la institució requereix estar a l'alçada", ha afegit.Com a la declaració institucional del migdia, Torra ha remarcat que no reconeix les resolucions sobre la seva inhabilitació i ha proclamat: " Soc diputat del Parlament i president de Catalunya ". En aquest sentit, ha apuntat que tot i la repressió dels darrers dies per part de l'Estat espanyol cal "donar un punt de normalitat". Per això, no ha suspès la visita prevista aquesta tarda a Santa Eugènia de Berga i Vic.Durant el seu parlament, el president ha remarcat que "estem en una cruïlla de país" i ha apel·lat als osonencs a recordar "la paraula que defineix l'esperit dels catalans": llibertat. "Tornen a ser temps de crida de llibertat", ha conclòs Torra.Després de la visita a Santa Eugènia, Torra s'ha desplaçat fins a la capital de Vic per destapar la placa d'inauguració de la de l'ampliació de l'Hospital de la Santa Creu i de l'àrea de rehabilitació del CHV (Consorci Hospitalari de Vic). La Santa Creu és un dels centres de referència en atenció sociosanitària del país. Torra ha estat acompanyat per la consellera de Salut Alba Vergés i l'alcaldessa de Vic Anna Erra -que també és presidenta de la Fundació Hospital Santa Creu-, i el president del CHV Jaume Portús.Durant els parlaments, Torra ha reconegut que "la joia del sistema sanitari català està al límit de les seves costures", però que la partida de 900 milions dels pressupostos per a salut donaran "un punt de respiració". El president ha agraït el "servei de país" del sector sanitari i l'enhorabona per la voluntat de Vic i Osona de posar "les persones al centre de la seva actuació".Per la seva banda, Alba Vergés ha tingut un record per Marta Rovira, exiliada a Suïssa, i ha remarcat la importància de les instal·lacions "que mantenen les arrels i es modernitzen perquè volen cuidar la societat".El projecte del nou edifici s'estructura en tres grans vessants: entorns i accessibilitat, la centralització de la rehabilitació i l'atenció ambulatòria. Les noves instal·lacions permeten de millorar l'atenció als ciutadans i preparen el centre per donar als necessitats actuals i futures, marcades per l'envelliment de la població i per l'augment de les malalties cròniques.

