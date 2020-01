El Parlament Europeu fa cas al Suprem i deixa de reconèixer Junqueras com a eurodiputat

El Parlament Europeu ja no reconeix Oriol Junqueras com a eurodiputat. L'Eurocambra fa cas així al Tribunal Suprem, que aquest dijous va decidir ignorar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i mantenir el líder d'ERC entre reixes . La institució presidida pel socialista David Sassoli assumeix els arguments de Manuel Marchena i considera finalitzada la trajectòria de Junqueras com a electe des del 3 de gener, quan es va pronunciar la Junta Electoral Central (JEC). Estima, per tant, que entre el 2 de juliol del 2019 -quan es va constituir la cambra- i fins a l'ordre de l'ens electoral, sí que va ser eurodiputat, tot i que no va poder exercir com a tal.El Parlament Europeu compra, per tant, la tesi de la sala segona del Suprem , que defensa que l'exvicepresident de la Generalitat no té immunitat i que es troba en una situació d'inelegibilitat i incompatibilitat sobrevinguda d'acord amb els articles 6 i 211 de la llei orgànica de règim electoral general (LOREG).El Suprem assegura que mantenint Junqueras a presó compleix "de manera exacta" amb el que diu el TJUE, que el 19 de desembre passat va dictaminar que el líder d'ERC era eurodiputat i tenia immunitat des del dia que es van proclamar els resultats.Sassoli oficialitzarà l'inici i l'expiració del mandat de Junqueras en la primera sessió plenària del curs, prevista per aquest proper dilluns. També oficialitzarà el començament de la trajectòria de Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats, tal com ja estava previst. A banda, el president de l'Eurocambra demana a les autoritats competents estatals que notifiquin com més aviat millor qui reemplaçarà el líder republicà. De la doctrina Junqueras, doncs, se'n beneficiaran Puigdemont i Comín.Si bé el socialista italià va demanar a l'administració de la institució que es procedís a "l'obertura dels mandats dels tres eurodiputats", ara justifica la decisió sobre la finalització del mandat de Junqueras citant la sentència del TJUE en el cas de Marine Le Pen del 2005.El posicionament del Parlament Europeu arriba el mateix dia que la Comissió Europea avisava que les sentències del TJUE són vinculants i que cal complir-les . "La sentència prejudicial del TJUE planteja noves i complexes qüestions legals que correspon analitzar en primer lloc a el Parlament Europeu i els tribunals nacionals", ha expressat en una roda de premsa la portaveu de l'executiu comunitari Dana Spinant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor