VÍDEO Canvia el final de «La Bella Dorment» per demanar matrimoni a la seva parella al cine

El cineasta nord-americà Lee Loechler va voler assegurar-se que la seva xicota, Sthuthi David no oblidés el moment en què ell li demanava matrimoni. No tan sols va superar les expectatives de la seva parella, sinó que va la seva proposta, penjada a YoutTube, està a punt d'arribar als dos milions de reproduccions en menys de 18 hores.Lechler va portar a Sthuthi al cinema per anar a veure "La Bella Dorment" de Disney, la pel·lícula preferida de la noia. No obstant això, el final contenia una enorme sorpresa.El cineasta va posar-se en contacte amb la il·lustradora Kayla Coomb perquè el príncep Phillip i la princesa Aurora es convertissin en el príncep Lee i la Princesa Sthuthi en l'escena on la noia es desperta després d'un petó del noi. En la versió modificada, el príncep Lee treu un anell d'una caixa i el tira contra la pantalla perquè el Lee real l'atrapi.Sthuthi David, que no de bon tros s'esperava aquest final, tampoc estava al cas que la sala de cinema estava plena d'amics i familiars que va voler acompanyar la parella en aquesta nova etapa.

