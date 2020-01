Els pressupostos, l'altra prioritat del Govern en plena tempesta judicial

Pere Aragonès assumeix una doble responsabilitat: vicepresident del Govern, amb responsabilitats sobre la política econòmica, i timoner d'ERC, per les absències forçades d'Oriol Junqueras i Marta Rovira. I Aragonès s'ha hagut de multiplicar en els darrers dies en les competències de partit. Com a coordinador nacional d'ERC, ha defensat l'abstenció dels republicans a la investidura de Pedro Sánchez i també ha liderat el discurs de la formació per defensar els drets com a eurodiputat de Junqueras, laminats pel Tribunal Suprem no reconeguts pel Parlament Europeu . La tempesta judicial no ha amainat i el Govern intenta capejar-la, sense perdre de vista altres prioritats. La més rellevant, l'aprovació dels pressupostos.La intenció d'Aragonès és que els comptes públics puguin iniciar el tràmit parlamentari a finals d'aquest mes de gener. L'acord fiscal amb els comuns, necessari per començar a garantir els acords suficients al Parlament, ja és un fet des de fa setmanes i en els pròxims dies podrien concretar-se altres "serrells" -així ho va definir el mateix vicepresident del Govern en una entrevista a Catalunya Ràdio - abans d'una entesa global.Fonts republicanes consultades perveuen molt proper el debat parlamentari dels pressupostos si no s'alteren les coordenades de la legislatura, ara condicionada per la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat . Tot i les turbulències que afecten Palau, Aragonès no vol frenar amb els pressupostos. Ja va assegurar que el projecte està "pràcticament enllestit" i que l'executiu el podria validar de forma imminent. "Els entrarem al Parlament al gener i en el primer trimestre seran aprovats perquè ja tindrem acabat al cent per cent l’acord amb els comuns", va insistir el vicepresident aquesta setmana.La proposta del Govern en la despesa social és expansiva. Aragonès ha avançat un increment de 900 milions d'euros destinats a salut, una quarta part dels quals estan pressupostos per reforçar l'atenció primària. De fet, l’increment global de la despesa de la Generalitat serà de 2.900 milions si es compara amb els comptes del 2017, els últims que es van aprovar. Des d'aquell exercici, s'han anat prorrogant.A ERC consideren un encert haver assolit una entesa amb els comuns pels pressupostos i que sigui viable aprovar-los encara que la legislatura presenti interrogants i el clima preelectoral sigui cada vegada més estès. L'entusiasme dels republicans, que veuen possible brandar-ho en el capítol de mèrits propis en un nova cita electoral, no és compartit de forma unànime a Junts per Catalunya (JxCat). A diferència dels seus predecessors, Torra ha tingut paper discret en el debat -també ideològic- sobre fiscalitat i veus de la seva formació adverteixen que, malgrat els beneficis de superar la pròrroga pressupostària, uns nous comptes poden ser una carta electoral que ERC es pot atribuir ara que la legislatura sembla esllanguir-se.Hi ha consellers de JxCat, tanmateix, que defensen la necessitat d'uns nous pressupostos en qualsevol circumstància. Damià Calvet (Territori), Miquel Buch (Interior) i Àngels Chacón (Empresa i Coneixement) en són alguns exemples. Calvet, molt actiu tant en el debat governamental com en la reformulació de l'espai postconvergent, s'hi referia explícitament des del seu compte de Twitter l'últim dia del 2019 : "El Govern ha de poder aprovar el pressupost, servir les persones, les famílies i les empreses del país", expressava en ple debat sobre l'abstenció d'ERC a la investidura de Pedro Sánchez, una lectura pragmàtica del moment polític. Entre consellers de JxCat fins i tot s'havia argumentat un possible gir del seu grup cap a l'abstenció en l'elecció de Sánchez pensant, precisament, en l'aprovació dels pressupostos catalans com a contrapartida.Amb unanimitat o sense, la validació els comptes és una prioritat del Govern, que intenta fer-la compatible amb la resposta a la tempesta judicial. Tantes dificultats amenacen de condicionar el calendari electoral a Catalunya. "A eleccions, amb pressupostos, molt millor", sentencia un dirigent governamental.

