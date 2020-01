Torrent sosté que Torra és diputat «de ple dret» i recorrerà al Suprem per defensar-lo

El president del Parlament, Roger Torrent, ha ratificat aquest divendres que el president de la Generalitat, Quim Torra, segueix sent "diputat de ple dret" a la cambra catalana. "És així a tots els efectes El Parlament defensarà el dret del conjunts dels representants, i per tant del president i la resta de diputats", ha assenyalat Torrent, que ha definit la Junta Electoral Central (JEC) com un òrgan administratiu que no pot tenir la "potestat" de desposseir de l'acta un dirigent amb escó al Parlament. Així s'ha expressat en una compareixença després que el Tribunal Suprem hagi desestimat les mesures cautelaríssimes de Torra contra la inhabilitació exprés per la JEC.El dirigent d'ERC ha garantit que el president podrà votar en el proper ple del Parlament, previst per la setmana del 20 de gener. "Nosaltres ens devem al reglament del Parlament. I la inelegibilitat sobrevinguda no és un dels supòsits que hi apareixen per deixar de ser diputat", ha destacat. La cambra seguirà "batallant jurídicament" per defensar els drets de Torra, i la mesa, dimarts vinent, aprovarà la presentació d'un recurs a la sala tercera del Tribunal Suprem per aturar la inhabilitació. En tot cas, Torrent ha estat molt crític amb la justícia espanyola perquè "s'està situant fora del sistema jurídic europeu", en referència també al cas d'Oriol Junqueras El president de la cambra ha indicat que l'Estat està plantejant que un òrgan administratiu i no judicial estigui "alterant" el que han votat els ciutadans. "Cap tribunal resoldrà el conflicte polític del nostre país, que només es podrà resoldre fent política", ha ressaltat el dirigent d'ERC, que ha seguit el fil argumental que els republicans estan fent servir aquests dies, especialment després del pacte amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. A banda, Torrent ha evitat posicionar-se sobre què passarà amb Torra en el cas que la condemna sigui ferma."Sempre hem dit que qualsevol decisió era bona o dolenta en virtut de les alternatives. Ara mateix no hi ha una alternativa millor que defensar els seus drets, perquè és defensar els drets del Parlament. No tinc cap altre opció que fer-ho d'aquesta manera", ha ressaltat el president de la cambra catalana, que dilluns viatjarà a Estrasburg per assistir al ple del Parlament Europeu. Té previst tenir reunions per avaluar el cas de Junqueras, a qui el Suprem no ha permès assistir a la cambra tot i ser eurodiputat arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

