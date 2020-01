Òmnium insta Sánchez a complir amb el TJUE si vol «estar dins de la legalitat internacional»

Òmnium ha reclamat aquest divendres a Pedro Sánchez que maniobri per complir amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) , que va dictaminar que Oriol Junqueras és eurodiputat. "Tots els estats membres de la UE tenen l'obligació de complir amb les sentències del TJUE. Què farà el govern espanyol? Haurà de demostrar que vol estar dins de la legalitat internacional perquè fins ara no ho ha fet", ha clamat el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.Ho ha exigit durant l'Assemblea General de l'entitat, al Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona, on ha fet balanç dels darrers fets de l'actualitat com el veto a Junqueras o la inhabilitació de Quim Torra. "Estarem al costat de les institucions en la protecció dels drets civils i polítics del president Torra i per extensió dels del conjunt de la ciutadania", ha defensat Mauri.Després de saber la resposta de Quim Torra al Tribunal Suprem aquesta mateixa tarda, on ell mateix declarava que es considera diputat del Parlament i president de Catalunya , el vicepresident d'Òmnium ha mostrat el seu suport a Torra afegint que "és imprescindible blindar la figura del president de la Generalitat i de les nostres institucions". "Els poders de l'Estat volen passar per sobre de les institucions catalanes i els diem: no passaran", ha afegit.Un cop més, el dirigent d'Òmnium ha defensat que la resposta de Catalunya davant la situació actual ha de ser des del carrer i des de les institucions de forma unitària: "Hem dit sempre i ho mantenim, que cal mobilització al carrer i acció institucional davant d'un Estat que atempta contra els drets de tots".El discurs també ha tingut lloc per Pedro Sànchez a qui se li ha recriminat el nomenament com a ministre d'Interior a "un dels principals artífexs del fals relat de violència que va permetre la detenció i l'aïllament dels companys dels CDR que avui han estat alliberats " i a qui ha enviat "tota la solidaritat".Seguit de la declaració de la junta directiva d'Òmnium Cultural, el mateix Marcel Mauri ha llegit una carta de Jordi Cuixart que ha fet arribar des de la presó de Lladoners. En l'escrit, el president d'Òmnium s'ha mostrat indignat amb la situació actual i ha donat tot el suport a Quim Torra i Oriol Junqueras: "No estem vençuts ni resignats, i hem de seguir treballant de manera perseverant per incidir a la societat catalana a través de la cultura i la defensa dels nostres drets".Cuixart ha acabat l'escrit declarant que "és un honor ser el president d'Òmnium" i enviant un missatge d'optimisme a tots els catalans: "Ho tornarem a fer i sempre endavant". Després dels aplaudiments de tots els assistents s'ha donat inici a l'Assemblea General de l'organització a porta tancada per a tots els socis i sòcies.

