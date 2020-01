Els enxampen caçant ocells il·legalment, fugen i cauen amb el cotxe en una sèquia

Tres persones van acabar a l'interior d'una sèquia de reg amb el vehicle aquest dijous, quan intentaven fugir després de ser sorpreses pels Agents Rurals, mentre, suposadament, estaven caçant il·legalment fringíl·lids a Vallfogona de Balaguer, a la Noguera.En adonar-se de la presència dels Agents Rurals, els presumptes autors van fugir amb un cotxe i van acabar precipitant-se en una sèquia, tot i resultar il·lesos. Els Mossos d'Esquadra van traslladar els tres furtius a la comissaria de Balaguer i els van denunciar per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.Després de trobar diferents estris de captura d'ocells fringíl·lids, els Agents Rurals també els van denunciar per un delicte contra la fauna. Dos dels tres ocupants eren reincidents i ja havien estat denunciats anteriorment per la captura de fringíl·lids a la zona.

